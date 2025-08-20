ента новостей

12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
09:14
В двух районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта
13:48
В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов
11:43
День памяти героических защитников Ивановского пятачка
11:00
В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
10:57
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»
10:48
На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения
10:33
В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями
10:07
В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего
09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
09:23
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами
09:20
В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории
17:12
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
Все новости
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета

В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета в конфликте с прохожими

В полицию Петродворцового района Петербурга 19 августа в 01:38 поступило заявление о происшествии у дома номер 12 на Эрлеровском бульваре в Петергофе. Сообщалось, что неустановленное лицо произвело выстрел из оружия, а также применило газовый баллончик против прохожего, после чего покинуло место происшествия.

Оперативными действиями сотрудников полиции, недалеко от места инцидента, у дома номер 13 на улице Веденеева, был задержан гражданин, подозреваемый в совершении данного деяния. Им оказался 23-летний местный житель.

«Питерец.ру» стало известно, что в результате спонтанной ссоры с другим человеком, задержанный произвел выстрел в воздух из аэрозольного устройства "Добрыня", а затем распылил содержимое газового баллончика в лицо своему оппоненту.

В настоящее время устанавливаются данные пострадавшего. Информация о поступлении обращений из медицинских учреждений в полицию по данному инциденту отсутствует.

Задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе оперативных мероприятий изъяты аэрозольный пистолет и перцовый баллончик.

