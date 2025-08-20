В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета

В полицию Петродворцового района Петербурга 19 августа в 01:38 поступило заявление о происшествии у дома номер 12 на Эрлеровском бульваре в Петергофе. Сообщалось, что неустановленное лицо произвело выстрел из оружия, а также применило газовый баллончик против прохожего, после чего покинуло место происшествия.

Оперативными действиями сотрудников полиции, недалеко от места инцидента, у дома номер 13 на улице Веденеева, был задержан гражданин, подозреваемый в совершении данного деяния. Им оказался 23-летний местный житель.

«Питерец.ру» стало известно, что в результате спонтанной ссоры с другим человеком, задержанный произвел выстрел в воздух из аэрозольного устройства "Добрыня", а затем распылил содержимое газового баллончика в лицо своему оппоненту.

В настоящее время устанавливаются данные пострадавшего. Информация о поступлении обращений из медицинских учреждений в полицию по данному инциденту отсутствует.

Задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе оперативных мероприятий изъяты аэрозольный пистолет и перцовый баллончик.