На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист

В Выборгском районе Ленинградской области 14 августа в 19:05 произошло дорожно-транспортное происшествие на 58-м километре автодороги «Пески — Сосново — Подгорье». Согласно предварительным данным, 69-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Шевроле-Нива», при осуществлении маневра поворота налево не уступил дорогу мотоциклу «БМВ», которым управлял 48-летний гражданин, что привело к их столкновению.

В результате инцидента мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств данного происшествия для установления всех деталей и причин аварии.