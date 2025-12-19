Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти

В Выборгском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Инцидент произошел 5 декабря в 22:28 у дома номер 16 по Лиственной улице. В полицию обратилась 48-летняя женщина, сообщившая, что заметила посторонних лиц в своем автомобиле BMW X7. Неизвестные скрылись, увидев владелицу.

В результате оперативно-розыскных действий, 18 декабря в 06:40 в СНТ «Родничковое» Всеволожского района Ленинградской области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 48-летний безработный местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведется поиск соучастника преступления. Дело расследуется по статье 30, части 3, пункту «б», части 4, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу).