Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти

Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Выборгского района города задержали подозреваемого в попытке похищения автомобиля на Лиственной улице

В Выборгском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Инцидент произошел 5 декабря в 22:28 у дома номер 16 по Лиственной улице. В полицию обратилась 48-летняя женщина, сообщившая, что заметила посторонних лиц в своем автомобиле BMW X7. Неизвестные скрылись, увидев владелицу.

В результате оперативно-розыскных действий, 18 декабря в 06:40 в СНТ «Родничковое» Всеволожского района Ленинградской области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 48-летний безработный местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведется поиск соучастника преступления. Дело расследуется по статье 30, части 3, пункту «б», части 4, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу).

Все по теме: Выборгский район, кража, угон
