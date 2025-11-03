В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли

В полицию Центрального района Петербурга поступила информация о стрельбе, произошедшей 2 ноября в 21:2 в парке Сан-Галли, расположенном на Лиговском проспекте.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали на улице Черняховского двух граждан, девятнадцати и семнадцати лет, которых подозревают в причастности к данному происшествию.

Юноша, достигший совершеннолетия, был доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий; у него конфискован аэрозольный пистолет.

Второго задержанного, находившегося под воздействием алкоголя, отправили в медицинское учреждение.

Согласно предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по факту инцидента.