12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
11:37
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
12:31
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
11:27
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
11:11
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
09:35
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
09:19
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали 19-летнего, стрелявшего из аэрозольного пистолета в парке Сан-Галли

В полицию Центрального района Петербурга поступила информация о стрельбе, произошедшей 2 ноября в 21:2 в парке Сан-Галли, расположенном на Лиговском проспекте.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали на улице Черняховского двух граждан, девятнадцати и семнадцати лет, которых подозревают в причастности к данному происшествию.

Юноша, достигший совершеннолетия, был доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий; у него конфискован аэрозольный пистолет.

Второго задержанного, находившегося под воздействием алкоголя, отправили в медицинское учреждение.

Согласно предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по факту инцидента.

