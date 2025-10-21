ента новостей

Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте
В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа
В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета

На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета

Полицейские задержали стрелявшего на лестничной клетке в соседском конфликте на проспекте Культуры

Вечером 20 октября, около 19 часов 10 минут, в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 31-летнего гражданина, проживающего в доме номер 17 по проспекту Культуры. Заявитель, занимающий должность менеджера в юридической фирме, сообщил о противоправных действиях со стороны своего соседа.

Согласно заявлению, сосед оставил возле входной двери квартиры заявителя горящие листы бумаги, произвел два выстрела из газового пистолета и затем забаррикадировался в своем жилище. В результате данного инцидента никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего соседа, являющегося генеральным директором коммерческой организации. Он был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства. В ходе задержания у него был конфискован аэрозольный пистолет.

По предварительной информации, причиной инцидента послужил длительный конфликт между соседями. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

