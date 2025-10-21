На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета

Вечером 20 октября, около 19 часов 10 минут, в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 31-летнего гражданина, проживающего в доме номер 17 по проспекту Культуры. Заявитель, занимающий должность менеджера в юридической фирме, сообщил о противоправных действиях со стороны своего соседа.

Согласно заявлению, сосед оставил возле входной двери квартиры заявителя горящие листы бумаги, произвел два выстрела из газового пистолета и затем забаррикадировался в своем жилище. В результате данного инцидента никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего соседа, являющегося генеральным директором коммерческой организации. Он был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства. В ходе задержания у него был конфискован аэрозольный пистолет.

По предварительной информации, причиной инцидента послужил длительный конфликт между соседями. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.