В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке

Накануне днем, 26 октября, около 14 часов 30 минут, в отдел полиции Петродворцового района Петербурга поступила информация о стрельбе из пневматического оружия на территории детской площадки, расположенной во дворе дома номер 37, корпус 1 по Ораниенбаумскому проспекту в городе Ломоносов.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов произвели задержание 22-летнего гражданина, зарегистрированного по данному адресу.

В ходе проведения оперативных мероприятий у задержанного был изъят пневматический пистолет.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному факту.