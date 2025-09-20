Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры

Вчера в отдел полиции Калининского района Петербурга поступила информация об обнаружении мужчины с колото-резаной раной в области шеи. Пострадавший был найден возле продуктового магазина, расположенного в доме номер одиннадцать по проспекту Культуры.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность пострадавшего. Им оказался 49-летний житель Санкт-Петербурга. Медицинским освидетельствованием установлено состояние алкогольного опьянения. Незамедлительно вызванная бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в лечебное учреждение в связи с тяжестью полученного ранения.

Как стало известно «Питерец.ру», в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержаны двое граждан: мужчина сорока восьми лет и женщина пятидесяти четырех лет. Задержанные также находились в состоянии алкогольного опьянения.

Оба доставлены в районный отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.