Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово

Ранее сообщалось, что днем 30 сентября в правоохранительные органы Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о вандализме, совершенном в отношении мемориального комплекса на Марсовом поле.

Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил сотрудникам полиции установить, что примерно в полночь два человека облили неустановленной жидкостью Вечный огонь.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и текущее местонахождение лиц, подозреваемых в совершении данного правонарушения.

Двое граждан, прибывших из города Екатеринбурга, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в арендованной квартире, расположенной в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

В настоящий момент задержанные доставлены в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.