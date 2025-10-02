ента новостей

На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово

Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле 

Ранее сообщалось, что днем 30 сентября в правоохранительные органы Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о вандализме, совершенном в отношении мемориального комплекса на Марсовом поле.

Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил сотрудникам полиции установить, что примерно в полночь два человека облили неустановленной жидкостью Вечный огонь.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и текущее местонахождение лиц, подозреваемых в совершении данного правонарушения.

Двое граждан, прибывших из города Екатеринбурга, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в арендованной квартире, расположенной в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

В настоящий момент задержанные доставлены в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

