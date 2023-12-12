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Питерец.ру » Происшествия » В Сланцах подросток выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета

В Сланцах подросток выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Сланцевского района задержала подростка, стрелявшего из пистолета в ходе конфликта

Вчера, 11 декабря около 03 часов 00 минут поступило сообщение в полицию Сланцевского района Ленобласти о преступлении, совершенном в городе Сланцы. По информации, в подъезде дома 7 на улице Максима Горького, в мужчину стреляли из газового пистолета.

Спустя всего 15 минут после получения вызова, полиция прибыла на место происшествия. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, подозреваемый был задержан. Оказалось, что это 15-летний подросток, который находится на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Причины его действий пока неизвестны, но следствие будет проводиться для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Пострадавшего мужчину немедленно доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого его состояние стабилизировалось, и он был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Следствие решило возбудить уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления или сбыта оружия.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая определяет порядок задержания подозреваемых.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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