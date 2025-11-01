В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина

27 октября 2025 года в отдел полиции Кировского района Ленинградской области поступило заявление от 20-летнего сотрудника торговой точки, расположенной на улице Щурова в городе Отрадное. Молодой человек сообщил о совершении в отношении него противоправных действий со стороны одного из посетителей магазина.

Согласно заявлению, покупатель нанес физический вред заявителю, после чего, не оплатив товар, совершил кражу нескольких флаконов шампуня и скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба, нанесенного магазину, оценена в 4 189 рублей 90 копеек.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь в связи с полученными ушибами. После осмотра и оказания первой помощи он был направлен на дальнейшее амбулаторное лечение.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 161, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как грабеж.

31 октября, в 17 часов 00 минут, вблизи дома номер 2 по улице Щурова в городе Отрадное, сотрудники правоохранительных органов задержали тридцатичетырехлетнего местного жителя, не имеющего официального трудоустройства. Он был задержан в качестве подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.