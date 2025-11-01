ента новостей

16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
12:31
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
11:27
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
11:11
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
09:35
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
09:19
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина

В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Ленобласти задержали подозреваемого в грабеже магазина в городе Отрадное 

27 октября 2025 года в отдел полиции Кировского района Ленинградской области поступило заявление от 20-летнего сотрудника торговой точки, расположенной на улице Щурова в городе Отрадное. Молодой человек сообщил о совершении в отношении него противоправных действий со стороны одного из посетителей магазина.

Согласно заявлению, покупатель нанес физический вред заявителю, после чего, не оплатив товар, совершил кражу нескольких флаконов шампуня и скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба, нанесенного магазину, оценена в 4 189 рублей 90 копеек.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь в связи с полученными ушибами. После осмотра и оказания первой помощи он был направлен на дальнейшее амбулаторное лечение.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 161, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как грабеж.

31 октября, в 17 часов 00 минут, вблизи дома номер 2 по улице Щурова в городе Отрадное, сотрудники правоохранительных органов задержали тридцатичетырехлетнего местного жителя, не имеющего официального трудоустройства. Он был задержан в качестве подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-08-2025, 13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
26-09-2025, 12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
7-10-2025, 11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
17-07-2025, 11:10
В Пушкине задержали уличного грабителя
4-07-2025, 12:08
В Петербурге мигранта задержали за кражу велосипеда
20-08-2025, 10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
Вчера, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
27-10-2025, 13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
Наверх