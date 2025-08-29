ента новостей

В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна

3 августа 2025 года, в 7 часов 30 минут утра, в отделение полиции по Центральному району Петербурга поступило заявление от 33-летнего сотрудника садоводческого объединения. Он сообщил, что неподалеку от ресторана, находящегося в доме номер 29/28 на улице Рубинштейна, неизвестный, демонстрируя предмет, напоминающий огнестрельное оружие, совершил ограбление. У потерпевшего были похищены мобильный телефон, банковские карты, водительское удостоверение, а также паспорт гражданина. Преступник скрылся с места происшествия.

Общая сумма нанесенного материального ущерба была оценена в 40 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как разбой.

27 августа 2025 года, в 21 час 00 минут, в жилом помещении, расположенном в доме номер 3 по проспекту Авиаконструкторов, оперативной группой уголовного розыска был задержан двадцатиоднолетний безработный, проживающий в данном районе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

Часть похищенного имущества была обнаружена и изъята.

Задержанный помещен под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

