В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина

Утром 19 августа возле станции метро «Площадь Ленина» к сотрудникам правоохранительных органов обратился гражданин с заявлением о совершенном в отношении него ограблении.

«Питерец.ру» стало известно, что около пяти часов утра на 43-летнего жителя Тульской области, находившегося в районе фонтанов на площади Ленина, напал неизвестный. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов, после чего похитил сумку, в которой находились 25 000 рублей, личные вещи и мобильный телефон марки «Хонор», и скрылся с места преступления.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, спустя несколько часов был задержан подозреваемый в совершении данного преступления, 30-летний безработный местный житель.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.