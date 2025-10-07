ента новостей

12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино

В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино

Полицейские задержали жителя Мурино, подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки

5 октября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о разбойном нападении в деревне Новое Девяткино. Инцидент произошел возле дома номер 15 по улице Капральской. Неизвестные лица, распылив газовый баллончик, совершили нападение на сотрудника службы доставки, похитив находящиеся при нем заказы, общая стоимость которых оценивается примерно в 5 тысяч рублей.

В результате нападения курьер получил ряд ушибов и был вынужден обратиться в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его состояние было признано удовлетворительным, и ему рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту произошедшего следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

6 октября, в дневное время, оперативные сотрудники уголовного розыска во Всеволожском районе Ленинградской области, а именно на Ручьевском проспекте в городе Мурино, произвели задержание подозреваемого в совершении данного преступления.

Задержанным оказался 19-летний местный житель, имеющий в прошлом судимости за кражу и грабеж.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

