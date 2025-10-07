В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино

5 октября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о разбойном нападении в деревне Новое Девяткино. Инцидент произошел возле дома номер 15 по улице Капральской. Неизвестные лица, распылив газовый баллончик, совершили нападение на сотрудника службы доставки, похитив находящиеся при нем заказы, общая стоимость которых оценивается примерно в 5 тысяч рублей.

В результате нападения курьер получил ряд ушибов и был вынужден обратиться в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его состояние было признано удовлетворительным, и ему рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту произошедшего следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

6 октября, в дневное время, оперативные сотрудники уголовного розыска во Всеволожском районе Ленинградской области, а именно на Ручьевском проспекте в городе Мурино, произвели задержание подозреваемого в совершении данного преступления.

Задержанным оказался 19-летний местный житель, имеющий в прошлом судимости за кражу и грабеж.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.