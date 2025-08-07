В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке

Сегодня утром, 7 августа около 05 часов 35 минут, произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Красное Село, на проспекте Ленина, напротив дома номер 108. 35-летний мужчина, находившийся за рулем арендованного автомобиля «Киа-Рио», потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с остановочным павильоном. В момент аварии на остановке общественного транспорта находились две женщины.

В результате инцидента 40-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Вторая 71-летняя пострадавшая была экстренно доставлена в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Водитель предпринял попытку покинуть место происшествия, однако благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов он был задержан неподалеку и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту следственными органами полиции возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.