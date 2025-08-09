В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека

Накануне поздним вечером, 8 августа около 23 часов 40 минут возле дома номер 5 по улице Академика Павлова произошло дорожно-транспортное происшествие. 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки "Мерседес", потеряла контроль над транспортным средством, что привело к выезду на встречную полосу и последующему столкновению с автомобилем "Хавал". За рулем "Хавала" находился 47-летний мужчина.

В результате данного инцидента женщина, управлявшая "Мерседесом", получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля "Хавал", а также двое его пассажиров, юноши в возрасте 21 и 19 лет, также были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время компетентные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин произошедшей аварии.