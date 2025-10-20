ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа

В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали двух подруг из Мурино за рекламную кампанию «наркошопа» на Петроградской стороне

Сотрудники отдела по контролю за наркотиками УМВД России по Петроградскому району Петербурга осуществили задержание двух молодых женщин, 22 и 23 лет, зарегистрированных в Мурино. Инцидент произошел у дома номер 6 по Мончегорской улице.

При досмотре рюкзаков задержанных были обнаружены аэрозольные баллоны с краской и трафареты. Установлено, что данные предметы использовались ими для нанесения рекламных надписей на стенах зданий, продвигающих интернет-магазин, специализирующийся на продаже запрещенных веществ.

Зафиксированы случаи вандализма в исторической части Санкт-Петербурга, включая улицы Воскова, Малую Пушкарскую и Большую Монетную, где обнаружены надписи, нанесенные задержанными.

Задержанные были доставлены в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В ходе допроса они дали признательные показания, уточнив, что за выполненную работу получали вознаграждение в размере около 15 тысяч рублей.

Оплата за вандальные действия осуществлялась посредством перевода денежных средств на криптокошелек, специально созданный для этих целей, после предоставления фотоотчета "работодателю".

Выяснилось, что задержанные являются не только соучастницами преступления, но и проживают совместно в одной квартире, расположенной на Воронцовском бульваре.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 214 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, являющихся заказчиками данных противоправных действий, координировавших действия исполнителей через интернет.

