13:35
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
10:50
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
10:31
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
19:25
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
20:26
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
20:17
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков

Сотрудники уголовного розыск Петербурга «накрыли» организованную группу профессиональных автопохитителей

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска обезвредили организованную преступную группу, специализировавшуюся на кражах иномарок в городе и области. Злоумышленники задержаны и помещены под стражу, ведется поиск соучастников и угнанных автомобилей.

Следствием установлено, что в мае прошлого года от дома №96 по проспекту Тореза был похищен автомобиль «Митсубиши Аутлендер», оцененный владельцем в 1 400 000 рублей. Год спустя, 24 мая 2025 года, аналогичный автомобиль исчез от дома №60 на проспекте Луначарского; потерпевший оценил ущерб в 2 300 000 рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ, часть 4.

К расследованию подключилось Управление уголовного розыска Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оперативники задержали троих подозреваемых: двух петербуржцев в возрасте 47 и 53 лет, а также 52-летнего жителя Выборгского района Ленинградской области. Двое из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за подобные преступления.

По предварительной информации, для угонов использовалось специализированное оборудование, позволяющее обходить охранные системы и перепрограммировать электронные блоки управления автомобилей. В ходе обысков обнаружены устройства для запуска двигателей, программирования ключей, станки для изготовления дубликатов, сканеры, подавители сигнала и детекторы GPS-маяков. Изъяты документы на автомобили, госномера, заготовки для шильд, электронный блок управления двигателем, телефоны, использовавшиеся при подготовке краж, и личные вещи потерпевших.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

