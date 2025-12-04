В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска обезвредили организованную преступную группу, специализировавшуюся на кражах иномарок в городе и области. Злоумышленники задержаны и помещены под стражу, ведется поиск соучастников и угнанных автомобилей.

Следствием установлено, что в мае прошлого года от дома №96 по проспекту Тореза был похищен автомобиль «Митсубиши Аутлендер», оцененный владельцем в 1 400 000 рублей. Год спустя, 24 мая 2025 года, аналогичный автомобиль исчез от дома №60 на проспекте Луначарского; потерпевший оценил ущерб в 2 300 000 рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ, часть 4.

К расследованию подключилось Управление уголовного розыска Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оперативники задержали троих подозреваемых: двух петербуржцев в возрасте 47 и 53 лет, а также 52-летнего жителя Выборгского района Ленинградской области. Двое из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за подобные преступления.

По предварительной информации, для угонов использовалось специализированное оборудование, позволяющее обходить охранные системы и перепрограммировать электронные блоки управления автомобилей. В ходе обысков обнаружены устройства для запуска двигателей, программирования ключей, станки для изготовления дубликатов, сканеры, подавители сигнала и детекторы GPS-маяков. Изъяты документы на автомобили, госномера, заготовки для шильд, электронный блок управления двигателем, телефоны, использовавшиеся при подготовке краж, и личные вещи потерпевших.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.