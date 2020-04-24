В Петербурге задержали группу вандалов

В минувший вторник на фасаде здания общежития для студентов консерватории, расположенной на ул. Зенитчиков, были обнаружены нанесенные при помощи аэрозольного баллончика надписи националистических взглядов. Подобные надписи были обнаружены и на фасаде здания магазина в Ломоносовском районе в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны члены неформального молодежного объединения в возрасте 18-20 лет.

Установлено, что 18-летний гражданин, используя аэрозольный баллон с краской черного цвета, разместил на стене указанных зданий нецензурные надписи и рисунки, оскорбляющие общественную нравственность и нарушающую общий вид данного здания. По версии полиции, остальные трое граждан находились в непосредственной близости, в качестве наблюдателей.

По данными фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Остальным гражданам мера пресечения не избиралась, допрошены в качестве свидетелей.

В настоящее время сотрудниками полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности.