В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с незаконным распространением наркотических веществ, 17 сентября текущего года сотрудники отдела по контролю за наркотиками УМВД России по Красносельскому району провели обыск в квартире, расположенной на улице Спирина.

В жилище 45-летнего гражданина, имеющего судимость за аналогичное преступление, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали шесть пакетов из полимерного материала, содержащих неизвестное порошкообразное вещество, общим весом, превышающим 1,3 килограмма.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является амфетамином.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников и установление каналов поставки наркотических средств.