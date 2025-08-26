ента новостей

Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
В Петербурге представили нового федерального инспектора
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
В Приморском районе ограничат движение транспорта
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
Балет «Щелкунчик»
Концерт Вивальди «Времена года»
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода

Опубликовал: Антон78
Полицейские проводят проверку по факту смертельного наезда на пешехода на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти

Вечером 25 августа, приблизительно в 21:05, на 659-м километре трассы М-10 "Россия", в населенном пункте Ульяновка, произошел трагический инцидент. Сорокапятилетний гражданин, управлявший автомобилем марки "Форд Фокус", совершил наезд на пешехода, мужчину 43 лет.

Установлено, что пешеход пересекал проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода. В результате столкновения, пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП, пострадавший пешеход
