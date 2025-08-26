На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода

Вечером 25 августа, приблизительно в 21:05, на 659-м километре трассы М-10 "Россия", в населенном пункте Ульяновка, произошел трагический инцидент. Сорокапятилетний гражданин, управлявший автомобилем марки "Форд Фокус", совершил наезд на пешехода, мужчину 43 лет.

Установлено, что пешеход пересекал проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода. В результате столкновения, пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.