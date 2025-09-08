Под Красным Селом мужчина трижды попал под колеса автомашин

На 5-м километре автотрассы «Подъезд к Красносельскому району от СПб», 5 сентября около 22 часов 55 минут, произошел трагический инцидент. Вне населенного пункта, в месте, не предназначенном для перехода пешеходов, 42-летняя водитель автомобиля «Сузуки sx4» совершила наезд на 60-летнего мужчину, находившегося непосредственно на проезжей части.

В результате столкновения пешеход был отброшен на полосу встречного движения, где на него последовательно наехали грузовой автомобиль «Газель» и легковой автомобиль «Фольксваген Венто».

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время компетентными органами проводится тщательная проверка всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления причин и виновных.