В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
В деревне Белогорка благоустроили площадь
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре

Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского
2 и 6 декабря балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре (Дворцовая наб., 34)

Сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злодейском короле Мышей, известна многим и будет представлена в уникальной интерпретации, где классический танец соединится с великолепной музыкой великого композитора П.И. Чайковского. Эта история, полная волшебства и чудес, будет рассказана с помощью языка танца, который способен передать самые тонкие эмоции и переживания. Добрый сказочник Дроссельмейер, обладающий удивительной способностью оживлять кукол, станет проводником в этот волшебный мир, где каждый зритель, будь то взрослый или ребенок, сможет погрузиться в атмосферу сказочных грез и фантазий.

На сцене будут представлены яркие и запоминающиеся персонажи, а также красочные декорации, которые создадут неповторимую атмосферу, способную поднять настроение и подарить незабываемые впечатления. Музыка Чайковского занимает особое место в сердцах многих людей и на мировой сцене. Его произведения, наполненные глубиной и эмоциями, стали настоящими шедеврами, а «Щелкунчик» считается одним из самых известных и любимых произведений. На протяжении многих лет эта постановка с ее великолепными декорациями и высоким уровнем исполнения превратилась в символ новогодних праздников и визитной карточкой русской балетной школы, известной во всем мире.

С момента своего создания «Щелкунчик» завораживает зрителей, и его музыка продолжает вдохновлять новые поколения. Концерт, который вы сможете посетить, пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра, что добавит еще больше великолепия и глубины в восприятие этой волшебной истории. Постановка будет осуществлена Санкт-Петербургским театром балета им. П.И. Чайковского, который славится своим высоким уровнем исполнения и профессионализмом. Либретто, написанное Мариусом Петипа по мотивам сказки Эрнста Гофмана, было адаптировано и дополнено Елизаветой Меньшиковой, что сделало его еще более увлекательным и доступным для зрителей.

Хореография, созданная Елизаветой Меньшиковой, будет сочетать в себе элементы классического и современного танца, что сделает представление особенно захватывающим. Художники-постановщики Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин создадут визуально эффектные декорации, которые помогут перенести зрителей в волшебный мир, полный чудес. Начало спектакля запланировано на 19:30, и это будет отличная возможность провести вечер в компании семьи и друзей, наслаждаясь искусством и волшебством, которое дарит нам балет. Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории, которая продолжает жить и вдохновлять людей на протяжении многих лет.

