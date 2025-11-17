В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы

Завершение реставрационных работ в парадном вестибюле дома Пашкова, расположенного на Литейном проспекте, стало значимым культурным событием для петербуржцев. В ходе этих работ на свои законные места вернулись две статуи зубров, выполненные в натуральную величину. Эти скульптуры представляют собой ключевой элемент оформления вестибюля и, безусловно, привлекают внимание всех посетителей. Реставраторы, обладая высоким уровнем профессионализма, бережно восстановили уникальное многослойное покрытие на этих скульптурах, которое придаёт гипсовым фигурам оттенок, схожий с настоящей бронзой. Таким образом, удалось не только сохранить, но и вернуть к жизни историческую ценность этих произведений искусства.

Работы по реставрации дома Пашкова начались в 2007 году и проводятся в рамках программы Комитета по государственному охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) с использованием средств из бюджета города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность сохранения исторического наследия и поддержки культурных инициатив, отметив, что это является одним из десяти приоритетов развития города. Он также добавил, что ленинградско-петербургская школа реставрации известна на международной арене, что говорит о высоком уровне подготовки специалистов в этой области. Важно, что в процессе восстановления здания на Литейном проспекте оно будет преобразовано в Дом реставратора, что позволит наглядно продемонстрировать, как профессиональное сообщество подходит к сохранению деталей, характерных для прошлых эпох.

Скульптуры зубров были установлены в вестибюле этого особняка в 1901 году. Справа от входа можно увидеть «Зубра мычащего», который был создан талантливым скульптором Гуго Залеманом, а слева располагается «Зубр шагающий», работа Роберта Баха. Эти зубры символизируют Департамент уделов, который находился в доме Пашкова и занимался управлением земельными и лесными угодьями царской семьи, включая знаменитую Беловежскую пущу, известную как место обитания этих величественных животных.

В процессе реставрации специалисты устранили множество дефектов, таких как трещины, сколы и отслоения лака и краски, которые накапливались на скульптурах за долгие годы. Кроме того, статуи были сильно загрязнены, и после тщательной очистки реставраторы применили укрепляющие растворы, которые помогли восстановить их первоначальный вид. Петербургские специалисты разработали индивидуальные колористические решения для каждого участка поверхности, что позволило максимально приблизить итоговый результат к авторской тонировке и подчеркнуть красоту и выразительность скульптур.

Помимо восстановления статуй, в вестибюле дома Пашкова также были воссозданы мозаичные полы, что добавляет дополнительный шарм и историческую атмосферу этому месту. Оригинальное освещение было восстановлено, что позволяет лучше оценить детали интерьера. Также были отреставрированы деревянный тамбур и исторические оконные рамы, что является важным шагом в сохранении архитектурного наследия этого здания.

Дом Пашкова был построен в период с 1841 по 1845 год по проекту архитектора Гаральда Боссе для штаб-ротмистра Ивана Пашкова. Здание выполнено в стиле позднего классицизма и неоренессанса, что делает его архитектурной жемчужиной Санкт-Петербурга. В 1857 году дом был продан Департаменту уделов, после чего его имя стало широко известно благодаря поэту Николаю Некрасову, который прославил его в одном из своих самых известных стихотворений «Размышления у парадного подъезда».