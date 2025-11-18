В Петербурге хотят создать реестр ремесленников

Недавно прошло очередное заседание постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономики и предпринимательства Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Это мероприятие собрало под одной крышей множество участников, среди которых были депутаты петербургского парламента, представители исполнительных органов власти, а также представители некоммерческих организаций и делового сообщества. Важным участником встречи стал Центр развития перспективных технологий, который выступает в роли оператора государственной системы маркировки товаров под названием «Честный знак».

На повестке дня стоял вопрос о ремесленной деятельности в Санкт-Петербурге. Инициаторами этой встречи стали предприниматели, которые занимаются производством товаров с использованием ручного труда, избегая при этом автоматизированных фабричных процессов. В большинстве случаев это самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, у которых, как правило, небольшое количество наёмных работников.

С нового года многие из этих предпринимателей будут обязаны маркировать свои товары с помощью системы «Честный знак». Это нововведение вызывает у представителей данной сферы беспокойство, так как, по их мнению, оно создаст дополнительные сложности в их деятельности. Например, это касается таких видов продукции, как кондитерские изделия и пряники, которые изготавливаются вручную. Многие участники обсуждения считают, что включение их в «реестр ремесленников» могло бы освободить их от необходимости использовать маркировку, что значительно упростило бы их работу.

Председатель постоянной комиссии Ирина Иванова отметила, что ситуация на данный момент является достаточно сложной. Она подчеркнула необходимость разобраться в том, какие меры должны быть предприняты на уровне региональной власти для оказания поддержки ремесленному производству в Санкт-Петербурге. Это подчеркивает важность поддержки местных производителей, которые вносят значительный вклад в экономику города.

Во время обсуждения были представлены мнения всех заинтересованных сторон, и участники выразили готовность к сотрудничеству. В частности, затрагивался вопрос о необходимости актуализации перечня видов ремесленной деятельности, который был утверждён распоряжением комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга в 2013 году. Участники встречи также обсудили создание в городе реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и занимаются ремесленной деятельностью.

Это обсуждение стало важным шагом к тому, чтобы наладить диалог между различными участниками рынка и властями, а также определить пути развития ремесленного сектора в Санкт-Петербурге. Участники встречи выразили надежду на то, что совместными усилиями удастся создать более благоприятные условия для работы ремесленников, что в свою очередь будет способствовать развитию предпринимательства и экономики в целом.