ента новостей

20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
08:50
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В Петербурге хотят создать реестр ремесленников

В Петербурге хотят создать реестр ремесленников

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Санкт-Петербурге могут создать реестр ремесленников

Недавно прошло очередное заседание постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономики и предпринимательства Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Это мероприятие собрало под одной крышей множество участников, среди которых были депутаты петербургского парламента, представители исполнительных органов власти, а также представители некоммерческих организаций и делового сообщества. Важным участником встречи стал Центр развития перспективных технологий, который выступает в роли оператора государственной системы маркировки товаров под названием «Честный знак».

На повестке дня стоял вопрос о ремесленной деятельности в Санкт-Петербурге. Инициаторами этой встречи стали предприниматели, которые занимаются производством товаров с использованием ручного труда, избегая при этом автоматизированных фабричных процессов. В большинстве случаев это самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, у которых, как правило, небольшое количество наёмных работников.

С нового года многие из этих предпринимателей будут обязаны маркировать свои товары с помощью системы «Честный знак». Это нововведение вызывает у представителей данной сферы беспокойство, так как, по их мнению, оно создаст дополнительные сложности в их деятельности. Например, это касается таких видов продукции, как кондитерские изделия и пряники, которые изготавливаются вручную. Многие участники обсуждения считают, что включение их в «реестр ремесленников» могло бы освободить их от необходимости использовать маркировку, что значительно упростило бы их работу.

Председатель постоянной комиссии Ирина Иванова отметила, что ситуация на данный момент является достаточно сложной. Она подчеркнула необходимость разобраться в том, какие меры должны быть предприняты на уровне региональной власти для оказания поддержки ремесленному производству в Санкт-Петербурге. Это подчеркивает важность поддержки местных производителей, которые вносят значительный вклад в экономику города.

Во время обсуждения были представлены мнения всех заинтересованных сторон, и участники выразили готовность к сотрудничеству. В частности, затрагивался вопрос о необходимости актуализации перечня видов ремесленной деятельности, который был утверждён распоряжением комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга в 2013 году. Участники встречи также обсудили создание в городе реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и занимаются ремесленной деятельностью.

Это обсуждение стало важным шагом к тому, чтобы наладить диалог между различными участниками рынка и властями, а также определить пути развития ремесленного сектора в Санкт-Петербурге. Участники встречи выразили надежду на то, что совместными усилиями удастся создать более благоприятные условия для работы ремесленников, что в свою очередь будет способствовать развитию предпринимательства и экономики в целом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-01-2025, 15:44
В Мариинском дворце провели первое заседание комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакС Петербурга
28-10-2025, 08:30
Выездное заседание комиссии по транспорту провели на туристическом катамаране
18-11-2024, 16:45
В Мариинском дворце cостоялось заседание комиссии по образованию, культуре и науке
31-01-2023, 10:47
В Петербурге комиссия по инвестициям обсудила меры поддержки внешней торговли
22-10-2020, 16:15
Ежегодный Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста» соберет представителей НКО
28-06-2022, 10:50
Депутаты рассмотрели меры господдержки IT-отрасли

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
Вчера, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
Наверх