В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек

В рамках реализации национального проекта под названием «Инфраструктура для жизни» были проведены масштабные работы на нескольких участках городской инфраструктуры. Конкретно, работы осуществлялись на участках, которые простираются от Комсомольской площади до Ново-Автовского путепровода, а также от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова, общей протяженностью примерно 2,3 километра.

В ходе этих работ было выполнено множество задач, которые значительно улучшили состояние дорожного покрытия и пешеходных зон. В первую очередь, заменили люки колодцев, что является важным шагом для обеспечения безопасности и комфортного передвижения как для автомобилистов, так и для пешеходов. Кроме того, обновление покрытия затронуло внушительную площадь – 77 тысяч квадратных метров как проезжей части, так и тротуаров, что существенно повысило качество дорожного покрытия.

На Кронштадтской площади также были проведены работы, в ходе которых в межрельсовом пространстве трамвайных путей был уложен литой асфальт. Это решение направлено на улучшение эксплуатации трамвайного движения и предотвращение преждевременного износа рельсов. Кроме того, была нанесена новая разметка с использованием термопластика, что обеспечивает долговечность и четкость разметки, а также повышает безопасность на дорогах.

Следует отметить, что в 2023 году также проводился ремонт проспекта на участках от площади Стачек до Комсомольской площади, а также от Ново-Автовского путепровода до Ленинского проспекта. Это говорит о комплексном подходе к обновлению магистрали, что позволяет улучшить дорожную инфраструктуру в целом. В дополнение к этому, в том же году был проведен ремонт покрытия на самом Ново-Автовском путепроводе, что дополнительно свидетельствует о систематической работе по улучшению транспортной сети города.

Таким образом, все эти мероприятия направлены на то, чтобы обеспечить комфортные условия для передвижения граждан и повысить общую безопасность на дорогах, что является важной частью городской инфраструктуры и улучшения качества жизни в городе.