Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»

18 ноября 2025 года в 18:00 на одной из самых известных и престижных сцен Санкт-Петербурга — в Большом концертном зале «Октябрьский» — пройдет грандиозный праздничный концерт. Это событие приурочено к Году защитника Отечества, который был объявлен Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также к Дню народного единства и юбилею творческой деятельности выдающегося педагога и общественного деятеля, Ирины Владимировны Поликарповой. Она является почетным работником общего образования, а также директором и художественным руководителем Центра искусств Приморского района Санкт-Петербурга.

На концерте будут представлены произведения знаменитых советских и российских композиторов, таких как Александра Пахмутова и Андрей Петров. Эти музыкальные произведения, которые знакомы многим, создадут атмосферу ностальгии и радости. Кроме того, зрители смогут насладиться самыми яркими постановками, подготовленными педагогами ГБУ ДО ЦДЮИ Приморского района, который в этом году отмечает свой 31-й день рождения. Это событие станет не только праздником для всех участников, но и важным моментом в культурной жизни города.

В концерте примут участие более 2000 обучающихся Центра искусств, которые продемонстрируют свой талант и мастерство. Также на сцене выступят звезды российской и петербургской эстрады, которые добавят ярких красок в это незабываемое событие. Праздник станет важным акцентом на значении сохранения культурных традиций и патриотического воспитания среди молодежи, что особенно актуально в современном обществе.

Перед началом самого концерта зрителей ожидает множество интересных мероприятий в фойе БКЗ «Октябрьский». Здесь будет организована выставка творческих работ, где можно будет увидеть уникальные произведения искусства, созданные талантливыми детьми и педагогами. Также будет представлена экспозиция театральных костюмов, которая позволит заглянуть за кулисы театрального искусства и оценить мастерство костюмеров.

Для желающих поучаствовать в творческом процессе будут организованы мастер-классы по гриму, рисованию и технике декупаж. Это отличная возможность для зрителей не только наблюдать за искусством, но и попробовать себя в роли художника или гримера. Кроме того, пройдет интерактивная программа с участием юных артистов, которая создаст атмосферу праздника и вовлечет зрителей в происходящее.

Для тех, кто не сможет присутствовать на концерте лично, будет организована онлайн-трансляция на телеканале «Санкт-Петербург». Это позволит телезрителям окунуться в атмосферу праздника и стать частью этого яркого культурного события, даже находясь вдали от сцены. Таким образом, 18 ноября 2025 года станет днем, который запомнится многим, укрепив связи между поколениями и способствуя развитию культурного наследия нашей страны.