Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 ноября 2025 года на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией, будет временно приостановлено движение транспорта.

По заявлению Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 12:50 до 15:00 запланирована разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной трассы в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода теплохода «Александр Сапожников», высота которого достигает 23,7 метра. Операция будет осуществлена представителями ОАО «РЖД». На время проведения работ движение автотранспорта будет полностью остановлено.

Следует отметить, что указанный мост является совмещенным и предназначен для одновременного использования как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рекомендует учитывать данное обстоятельство при планировании поездок по указанному маршруту.