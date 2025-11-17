СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошел напряженный и волнующий хоккейный матч, который запомнится всем его зрителям. В этом захватывающем поединке команда СКА, представляющая Санкт-Петербург, сумела одержать победу над «Металлургом» из Магнитогорска с минимальным перевесом — 4:3. На льду в этот вечер проявили себя четыре ключевых игрока команды хозяев, каждый из которых внес значительный вклад в общую победу: Никита Дишковский, Игорь Ларионов, Рокко Гримальди и Егор Зеленов. Их мастерство и целеустремленность стали решающими факторами в этом противостоянии.

Соперники из Магнитогорска тоже не остались в тени и показали достойную игру, забросив три шайбы в ворота петербуржцев. В их составе отличились три игрока: Владимир Ткачёв, Александр Петунин и Дерек Барак, которые сделали все возможное, чтобы вернуть свою команду в игру.

Начало матча ознаменовалось быстрым голом от Никиты Дишковского, который открыл счет на третьей минуте игры, задав тем самым тон всему поединку. Гости из Магнитогорска не растерялись и уже в начале второго периода смогли сравнять счет благодаря точному броску Владимира Ткачёва. Однако вскоре игра вновь оказалась под контролем петербуржцев. Игорь Ларионов, Рокко Гримальди и Егор Зеленов поразили ворота соперника, увеличив преимущество до 4:1.