ента новостей

19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
08:50
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
13:00
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
12:55
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
12:24
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
12:15
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
12:09
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3

СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
В Ледовом дворце хоккейный клуб СКА обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошел напряженный и волнующий хоккейный матч, который запомнится всем его зрителям. В этом захватывающем поединке команда СКА, представляющая Санкт-Петербург, сумела одержать победу над «Металлургом» из Магнитогорска с минимальным перевесом — 4:3. На льду в этот вечер проявили себя четыре ключевых игрока команды хозяев, каждый из которых внес значительный вклад в общую победу: Никита Дишковский, Игорь Ларионов, Рокко Гримальди и Егор Зеленов. Их мастерство и целеустремленность стали решающими факторами в этом противостоянии.

Соперники из Магнитогорска тоже не остались в тени и показали достойную игру, забросив три шайбы в ворота петербуржцев. В их составе отличились три игрока: Владимир Ткачёв, Александр Петунин и Дерек Барак, которые сделали все возможное, чтобы вернуть свою команду в игру.

Начало матча ознаменовалось быстрым голом от Никиты Дишковского, который открыл счет на третьей минуте игры, задав тем самым тон всему поединку. Гости из Магнитогорска не растерялись и уже в начале второго периода смогли сравнять счет благодаря точному броску Владимира Ткачёва. Однако вскоре игра вновь оказалась под контролем петербуржцев. Игорь Ларионов, Рокко Гримальди и Егор Зеленов поразили ворота соперника, увеличив преимущество до 4:1.

Все по теме: хоккей, СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-10-2025, 22:20
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
22-10-2025, 22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15-10-2025, 22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
18-10-2013, 19:28
«СКА» одерживает убедительную победу над достойным соперником
28-05-2023, 23:09
Канада – чемпион мира по хоккею 2023 года, Германия – вторая, а Гримальди и Кубалик блеснули личной статистикой
25-09-2024, 01:27
«СКА-Нева» одержала трудную победу над «Челнами» со счётом 4:3, матч состоялся в «Хоккейном городе» в присутствии трёх сотен зрителей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
7-11-2025, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
Наверх