На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина

15 ноября, около 14 часов 40 минут, в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступила информация об инциденте у торговой точки, расположенной в доме №22 по проспекту Художников. Согласно поступившему сообщению, между двумя гражданами произошла драка. Один из участников конфликта скрылся с места происшествия, а другой был обнаружен без сознания на ступенях у входа в магазин.

По прибытии сотрудники полиции обнаружили 52-летнего мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. У пострадавшего была зафиксирована травма головы. Он был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 16 ноября в 14:40, возле дома №39 по проспекту Художников был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний, нигде не работающий местный житель.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для проведения необходимых следственных действий и дальнейшего разбирательства по данному делу.