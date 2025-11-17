В Московском районе задержали стрелка по кошкам

16 ноября, около 17 часов 25 минут, в отдел полиции Московского района Петербурга поступила информация от свидетелей инцидента. Согласно их заявлению, из окна жилого помещения, расположенного на первом этаже дома номер 19 по улице Решетникова, неустановленное лицо производило выстрелы в сторону животных.

Прибывшие на место оперативные сотрудники полиции задержали в указанной квартире гражданина 58 лет, занимающего должность директора в частной медицинской клинике. Первичный анализ обстоятельств указывает на то, что данный гражданин использовал пневматическое оружие для стрельбы по кошкам, находившимся на территории кузова его личного автомобиля, припаркованного во дворе дома.

Пневматический пистолет был конфискован у задержанного лица.

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента никто не получил телесных повреждений.

В настоящее время проводится процедура рассмотрения для определения оснований для возбуждения уголовного дела.