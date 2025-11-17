ента новостей

В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
В Московском районе задержали стрелка по кошкам

В Московском районе задержали стрелка по кошкам

Полицейские Московского района задержали подозреваемого в стрельбе по кошкам директор частной клиники 

16 ноября, около 17 часов 25 минут, в отдел полиции Московского района Петербурга поступила информация от свидетелей инцидента. Согласно их заявлению, из окна жилого помещения, расположенного на первом этаже дома номер 19 по улице Решетникова, неустановленное лицо производило выстрелы в сторону животных.

Прибывшие на место оперативные сотрудники полиции задержали в указанной квартире гражданина 58 лет, занимающего должность директора в частной медицинской клинике. Первичный анализ обстоятельств указывает на то, что данный гражданин использовал пневматическое оружие для стрельбы по кошкам, находившимся на территории кузова его личного автомобиля, припаркованного во дворе дома.

Пневматический пистолет был конфискован у задержанного лица.

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента никто не получил телесных повреждений.

В настоящее время проводится процедура рассмотрения для определения оснований для возбуждения уголовного дела.

