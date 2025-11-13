В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках

В Санкт-Петербурге сегодня официально открылись Международные соревнования по кёрлингу на колясках, которые привлекли внимание зрителей и участников со всего мира. В этом турнире участвуют десять команд, представляющих различные страны и регионы, включая Россию, Республику Беларусь, Армению и Казахстан. Также в соревнованиях принимают участие сборные команды Санкт-Петербурга, что подчеркивает важность этого события для местного спортивного сообщества.

Соревнования организованы в формате группового этапа, где команды разделены на две группы. Каждая команда сыграет с соперниками по круговой системе, что обеспечит максимальное количество матчей и позволит выявить сильнейших. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы смогут пройти в плей-офф, где их ждут напряженные полуфиналы, финал и матч за третье место. Ожидается, что соревнования завершатся 16 ноября, и все участники и зрители с нетерпением ждут захватывающих матчей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил значимость этих соревнований, подчеркнув, что Президент России поставил перед правительством задачу создать условия для доступности спорта для всех, особенно для тех, кто пострадал на поле боя. Губернатор с гордостью сообщил, что Петербург стал лидером в развитии адаптивного спорта и создании условий для занятия спортом ветеранов, участвовавших в специальной военной операции. Он отметил, что в настоящее время около 47% людей с ограниченными возможностями здоровья, которым разрешены физические нагрузки по медицинским показаниям, активно занимаются адаптивным спортом и физкультурой в городе.

За последние три года в Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество межмуниципальных и региональных спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью. Это свидетельствует о растущем внимании к вопросам инклюзии и доступности спорта для всех категорий граждан. В городе функционируют шесть районных Центров физической культуры, спорта и здоровья, в которых открыты специальные подразделения для организации занятий и проведения различных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В следующем году планируется создание еще восьми таких подразделений, что позволит расширить доступ к занятиям спортом.

В прошлом году в Приморском районе Санкт-Петербурга был открыт крупнейший в стране Центр адаптивного спорта и физкультуры. Этот современный комплекс оборудован залами для игровых видов спорта, тяжелой атлетики, общей физической подготовки, а также уникальным плавательным бассейном с подъемным дном. Такой бассейн обеспечивает возможность занятий плаванием для людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, что является важным шагом к улучшению качества жизни и реабилитации этих людей. В центре проходят реабилитацию участники специальной военной операции, а также занятия и соревнования по различным дисциплинам.

Рядом с новым Центром планируется создание спортивного комплекса для танцев на колясках, который будет включать современное здание с просторными залами, трибунами, местами для тренировок и проживания спортсменов. По предложению Федерации спортивных танцев на колясках оба здания будут связаны переходом, что обеспечит удобство для участников соревнований и тренировок. В 2022 году в городе при поддержке Правительства Санкт-Петербурга было реализовано множество инициатив, направленных на развитие адаптивного спорта, что подтверждает стремление города создать комфортные условия для занятий спортом для всех категорий граждан.