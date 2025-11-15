ента новостей

Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Александр Лемешев
12 декабря Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга покажет концерт-сказку "Хрустальный Щелкунчик"

Дорогие дети, наши самые юные и очаровательные слушатели, а также их замечательные родители! Мы с радостью приглашаем вас на удивительное и волшебное музыкальное событие — концерт под названием "Хрустальный Щелкунчик", который будет представлен талантливым исполнителем Александром Лемешевым. Этот уникальный концерт обещает стать настоящей сказкой, наполненной музыкой и фантазией.

На этом концерте маэстро Лемешев исполнит великолепные произведения великого композитора Петра Ильича Чайковского, используя необычный и завораживающий инструмент — Стеклянную Арфу, также известную как поющие бокалы. Этот инструмент имеет долгую и богатую историю, его корни уходят в древний Китай и насчитывают около трех веков. Звучание Стеклянной Арфы уникально и чарующе, оно позволяет создавать невероятные музыкальные образы, которые будут сопровождать вас в этом волшебном путешествии.

Музыка из балета "Щелкунчик" является одной из самых узнаваемых и любимых произведений в мире классической музыки. Она неразрывно связана с атмосферой новогоднего чуда и волшебства, которое царит в этот особенный период года. Александр Лемешев потратил много времени и усилий на то, чтобы адаптировать самые известные мелодии из балета "Щелкунчик" для стеклянной арфы, и в результате родилась настоящая концертная сказка, которая порадует как детей, так и взрослых.

Вот что сам артист рассказал о своем проекте "Хрустальный Щелкунчик": "Этот волшебный концерт я создал с особым трепетом и любовью для своей дочери и для всех маленьких ангелов, таких как она. Я хотел, чтобы знакомство с самыми известными мелодиями из балета 'Щелкунчик' стало для них легким и запоминающимся, а любовь к прекрасной музыке осталась в их сердцах на всю жизнь! Я горд, что мне удалось осуществить задуманное. Теперь в моем доме маленький ангел поет мелодии из 'Щелкунчика', и это приносит нам радость".

На сцене Александру Лемешеву будут помогать две замечательные артистки: драматическая актриса Елена Виноградова, которая добавит в концерт элементы театра и волшебства, и пианистка Анастасия Мазанкина, чье мастерство на фортепиано создаст неповторимую атмосферу. Вместе они подарят вам незабываемые моменты, полные радости и вдохновения.

Мы с нетерпением ждем вас на нашем сказочном концерте "Хрустальный Щелкунчик". Приходите всей семьей, чтобы подарить своим детям настоящее новогоднее чудо. Пусть в ваших сердцах отзываются строки сказки Гофмана, а чарующая музыка Петра Ильича Чайковского, звучащая из Стеклянной Арфы и фортепиано, окутывает вас волшебством и нежностью. Начало концерта в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!

