В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»

Сегодня на Балтийском заводе, который входит в состав Объединённой Судостроительной корпорации, состоялось знаковое событие – закладка атомного ледокола проекта 22220 под названием «Сталинград». Этот ледокол будет служить важным элементом в обеспечении навигации в северных широтах, и его закладка была приурочена к важной исторической дате – годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом, которое началось 19 ноября 1942 года. Это контрнаступление стало поворотным моментом в Великой Отечественной войне и привело к решительному поражению немецких войск на Волге.

Торжественная церемония закладки ледокола прошла в атмосфере глубокого уважения и памяти о тех, кто сражался за Родину. Президент Российской Федерации Владимир Путин, находясь на расстоянии, приветствовал участников мероприятия по видеосвязи. Его слова были наполнены значимостью момента, так как этот ледокол символизирует не только современные достижения российской науки и техники, но и память о героизме, проявленном в ходе Сталинградской битвы.

Среди почётных гостей на церемонии присутствовал 103-летний ветеран Павел Винокуров, который принимал участие в боях под Сталинградом. Его присутствие стало символом связи поколений и важной данью уважения к тем, кто защищал страну в те тяжёлые времена. Винокуров передал для будущего экипажа ледокола капсулу со священной землёй Мамаева кургана, где 83 года назад проходили ожесточённые сражения. Этот жест стал мощным символом памяти и уважения к подвигам предков.

На мероприятии также присутствовали высокопоставленные лица, такие как министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Они также принимали участие в закладке ледокола через видеосвязь, что подчеркивает значимость этого события для всей страны. Закладную табличку на первых конструкциях ледокола установили такие уважаемые личности, как полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, генеральный директор АО «ОСК» Андрей Пучков и юный участник арктической экспедиции «Ледокол знаний» Даниил Кононов, который стал символом нового поколения, готового продолжать традиции своих предков.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём выступлении отметил, что закладка атомного ледокола «Сталинград» происходит в год 80-летия Великой Победы и в объявленный Президентом Год защитника Отечества. Он подчеркнул, что имя «Сталинград» стало символом мужества и героизма советских и российских воинов, и строительство такого ледокола – это не только дань уважения, но и проявление силы и возможностей современных петербургских корабелов. Беглов также напомнил, что в дни завершающего этапа Сталинградской битвы была прорвана блокада Ленинграда, что стало ещё одним важным событием в истории страны.

Универсальный атомный ледокол «Сталинград» будет иметь водоизмещение в 33,5 тысячи тонн, длину 173,3 метра и ширину 34 метра. Он будет способен преодолевать льды толщиной до трёх метров, что делает его одним из самых мощных ледоколов в мире. Использование переменной осадки позволит ледоколу эффективно обеспечивать навигацию в сложных условиях, что является важным аспектом для работы в арктических и северных регионах.

Таким образом, закладка атомного ледокола «Сталинград» не только знаменует собой важный шаг в развитии российской судостроительной отрасли, но и служит напоминанием о героических страницах истории нашей страны. Этот ледокол станет символом преемственности поколений и будет служить на благо России, обеспечивая безопасность навигации в труднодоступных северных водах.