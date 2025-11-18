ента новостей

20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
08:50
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»

В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В год 80-летия Великой Победы петербургские корабелы начинают строить атомоход «Сталинград» – шестой в серии самых мощных ледоколов мира

Сегодня на Балтийском заводе, который входит в состав Объединённой Судостроительной корпорации, состоялось знаковое событие – закладка атомного ледокола проекта 22220 под названием «Сталинград». Этот ледокол будет служить важным элементом в обеспечении навигации в северных широтах, и его закладка была приурочена к важной исторической дате – годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом, которое началось 19 ноября 1942 года. Это контрнаступление стало поворотным моментом в Великой Отечественной войне и привело к решительному поражению немецких войск на Волге.

Торжественная церемония закладки ледокола прошла в атмосфере глубокого уважения и памяти о тех, кто сражался за Родину. Президент Российской Федерации Владимир Путин, находясь на расстоянии, приветствовал участников мероприятия по видеосвязи. Его слова были наполнены значимостью момента, так как этот ледокол символизирует не только современные достижения российской науки и техники, но и память о героизме, проявленном в ходе Сталинградской битвы.

Среди почётных гостей на церемонии присутствовал 103-летний ветеран Павел Винокуров, который принимал участие в боях под Сталинградом. Его присутствие стало символом связи поколений и важной данью уважения к тем, кто защищал страну в те тяжёлые времена. Винокуров передал для будущего экипажа ледокола капсулу со священной землёй Мамаева кургана, где 83 года назад проходили ожесточённые сражения. Этот жест стал мощным символом памяти и уважения к подвигам предков.

На мероприятии также присутствовали высокопоставленные лица, такие как министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Они также принимали участие в закладке ледокола через видеосвязь, что подчеркивает значимость этого события для всей страны. Закладную табличку на первых конструкциях ледокола установили такие уважаемые личности, как полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, генеральный директор АО «ОСК» Андрей Пучков и юный участник арктической экспедиции «Ледокол знаний» Даниил Кононов, который стал символом нового поколения, готового продолжать традиции своих предков.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём выступлении отметил, что закладка атомного ледокола «Сталинград» происходит в год 80-летия Великой Победы и в объявленный Президентом Год защитника Отечества. Он подчеркнул, что имя «Сталинград» стало символом мужества и героизма советских и российских воинов, и строительство такого ледокола – это не только дань уважения, но и проявление силы и возможностей современных петербургских корабелов. Беглов также напомнил, что в дни завершающего этапа Сталинградской битвы была прорвана блокада Ленинграда, что стало ещё одним важным событием в истории страны.

Универсальный атомный ледокол «Сталинград» будет иметь водоизмещение в 33,5 тысячи тонн, длину 173,3 метра и ширину 34 метра. Он будет способен преодолевать льды толщиной до трёх метров, что делает его одним из самых мощных ледоколов в мире. Использование переменной осадки позволит ледоколу эффективно обеспечивать навигацию в сложных условиях, что является важным аспектом для работы в арктических и северных регионах.

Таким образом, закладка атомного ледокола «Сталинград» не только знаменует собой важный шаг в развитии российской судостроительной отрасли, но и служит напоминанием о героических страницах истории нашей страны. Этот ледокол станет символом преемственности поколений и будет служить на благо России, обеспечивая безопасность навигации в труднодоступных северных водах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-11-2024, 16:49
В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»
21-12-2018, 10:10
В Петербурге прошла презентация «танцующего» ледокола
13-10-2025, 22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
12-05-2023, 12:17
На Мамаевом кургане установили памятный знак ленинградцам, погибшим при обороне Сталинграда
28-04-2025, 12:48
В Пушкинском районе прошла памятная акция «Аллея памяти»
17-10-2016, 18:57
Презентация Ледокола в Санкт-Петербурге

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
Вчера, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
Наверх