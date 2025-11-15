Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»

На фоне исторического контекста, связанного с Днем Победы, в Историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ была торжественно открыта мультимедийная выставка, которая вскоре прибудет в Санкт-Петербург. Эта уникальная экспозиция представляет собой нечто большее, чем просто выставку артефактов; она предлагает зрителям возможность погрузиться в многогранный мир событий Великой Отечественной войны через призму трехмерных объектов, предоставленных крупнейшими музеями нашей страны.

Заместитель директора по развитию Фонда Гуманитарных Проектов Александр Тарасов отметил, что выставка не только раскрывает известные факты о войне, но и предлагает новые, порой неожиданные сведения. Например, многие из нас могли бы удивиться, узнав, что румынские разведывательные самолеты стали первыми, кто нарушил наше воздушное пространство во время налета на Севастополь, а не немецкие, как это обычно считается. Это лишь один из множества интересных аспектов, которые выставка ставит на первое место, заставляя нас пересмотреть привычные представления о событиях тех лет.

Выставка также акцентирует внимание на менее известных, но не менее значимых деталях, таких как работа противовоздушной обороны, использование аэростатов с корзинами для наблюдателей, а также применение метрополитена в качестве бомбоубежища. Здесь можно узнать о самоотверженной работе пожарных бригад, о первом ночном таране, совершенном летчиком Талалихиным, о танке «Боевая подруга» и о подвигах животных, которые также внесли свой вклад в Победу. Кошки, голуби, верблюды и даже мыши стали настоящими героями фронтовых будней, и их истории представлены на выставке.

Кроме того, экспозиция включает в себя такие необычные предметы, как лопата-миномет и различные виды вооружений, которые были использованы в ходе войны. Множество трофеев и артефактов, собранных из главных коллекций ратных музеев России, таких как Центральный военно-морской музей, Центральный музей вооруженных сил, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственный музей обороны Москвы и Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», были представлены в инновационном трехмерном цифровом формате.

История Великой Победы раскрывается через призму как легендарных, так и повседневных предметов, а также через истории людей, которые с ними связаны. Для создания этой мультимедийной экспозиции было отснято более 1600 фотографий и видеоматериалов, что позволяет зрителям глубже понять и почувствовать атмосферу того времени. Среди мультимедийных жемчужин, способных передать правду о Великой войне, можно отметить меч Сталинграда, медицинский чемодан Магды Геббельс, образцы фуражки и парадного мундира И.В. Сталина, предназначенные для Парада Победы 24 июня 1945 года, а также необычные средства ведения войны и другие значимые экспонаты.

Особое внимание на выставке уделяется вдохновляющим примерам подвига, таким как Алексей Маресьев, который стал символом мужества и стойкости, а также достижения летчицы Лидии Литвяк, которая вошла в историю как одна из самых успешных женщин-пилотов своего времени. Рекорды снайперов-подруг, таких как Наталья Ковшова и Мария Поливанова, также будут представлены в рамках экспозиции, что позволит посетителям лучше понять вклад женщин в победу над врагом.

Выставка будет работать в течение определенного времени, и ее целью является не только информирование, но и воспитание патриотизма, уважения к памяти тех, кто сражался за нашу страну. Это уникальная возможность для всех, кто интересуется историей, увидеть и узнать больше о событиях, которые изменили ход мировой истории.

Выставка будет работать в период с 18 по 23 ноября и с 16 по 24 декабря.

Посетить ее можно бесплатно в формате свободного посещения или экскурсии-сеанса в сопровождении экскурсовода. Начало сеансов: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.