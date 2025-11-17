ента новостей

Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Скрученные номера, «служебные» корочки-фальшивки, и даже оружие — именно такой «набор сюрпризов» обнаружили полицейские во время масштабного рейда.

В центре Санкт-Петербурга сотрудники полиции, действуя совместно с Федеральной службой охраны Российской Федерации, провели широкомасштабный оперативно-профилактический рейд. Основной целью мероприятия стало усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства и правил дорожного движения.

Проверки проводились на наиболее оживленных участках городской территории, включая Площадь Восстания и Дворцовую площадь. В ходе рейда было осмотрено свыше 250 транспортных средств и проверены документы более чем у 300 граждан, среди которых оказалось около 50 мигрантов. Четверо иностранных граждан, у которых были выявлены нарушения в оформлении документов, были доставлены в отделение полиции для привлечения к ответственности в соответствии со статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Особое внимание уделялось соблюдению Правил дорожного движения. Среди зафиксированных нарушений выделялись наиболее необычные случаи. На Площади Восстания была остановлена женщина-водитель автомобиля BMW без государственных регистрационных знаков. Женщина пояснила, что сняла номера, чтобы избежать оплаты за парковку, а затем забыла их установить обратно. Номерные знаки были обнаружены в багажном отсеке автомобиля. В отношении данной гражданки был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.2 КоАП РФ.

Другой инцидент произошел с водителем Mercedes, который был остановлен после опасного маневра в интенсивном транспортном потоке. В багажнике автомобиля были обнаружены комплекты старых номерных знаков и травматическое оружие. Водитель заявил, что коллекционирует автомобильные номера. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить, не использовались ли обнаруженные номерные знаки в противозаконных целях.

Трое владельцев транспортных средств попытались избежать проверки с помощью поддельных документов. У нескольких водителей были изъяты поддельные пропуска с символикой государственных органов. Один из водителей признался, что с такими документами ему оказывают больше доверия. По всем выявленным фактам назначены проверки, по результатам которых может быть возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

У некоторых водителей было обнаружено холодное оружие, при этом не все смогли объяснить необходимость наличия ножа под водительским сиденьем. Одним из самых необычных случаев стало поведение нетрезвого пассажира такси, который во время движения высунулся из окна почти полностью. Таким образом он пытался произвести впечатление на свою спутницу, с которой распивал алкогольные напитки. Таксист был привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Нетрезвый молодой человек, вступивший в конфликт с сотрудниками полиции, был доставлен в отделение.

Регулярное проведение подобных мероприятий позволяет поддерживать правопорядок на территории города.

