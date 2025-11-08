В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки

Около 14:00 7 ноября на 35-м километре трассы, соединяющей «Скандинавию» с МАПП Светогорск, вблизи поселка Лесогорский произошло дорожно-транспортное происшествие. 63-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander», двигаясь по указанному участку дороги, не учел дорожные условия и превысил безопасную скорость. В результате этого он утратил управление транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем «Renault Logan», двигавшимся во встречном направлении.

В результате данного происшествия 67-летняя пассажирка автомобиля «Renault» получила несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, проводимые медицинскими работниками скорой помощи, спасти ее не удалось, и она скончалась в машине скорой помощи.

По факту данного ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель «Mitsubishi Outlander», как предполагаемый виновник аварии, был задержан сотрудниками правоохранительных органов на основании 91 статьи Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации.