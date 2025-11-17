В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО

В рамках культурно-просветительского проекта под названием «СВОё Наследие» была организована специальная экскурсия для участников специальной военной операции, которые сейчас проходят реабилитацию в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Это мероприятие стало важным шагом в поддержке военнослужащих, которые вернулись с фронта, и предоставило им возможность не только отдохнуть, но и прикоснуться к богатому культурному наследию нашего региона.

Во время экскурсии военнослужащие посетили величественный собор Петра и Павла, расположенный в живописном Петергофе. Этот храм является памятником регионального значения и с 2013 года находится в процессе реставрации, осуществляемой в рамках программы КГИОП. Важность этого проекта заключается не только в восстановлении архитектурной красоты собора, но и в его духовной значимости для жителей и гостей города.

На месте участников СВО тепло приветствовали несколько уважаемых личностей. Среди них был настоятель собора, протоиерей Михаил Терюшов, который подчеркнул важность духовной поддержки для военнослужащих. Также к ним обратилась Инна Кунина, руководитель культурно-просветительского проекта «Межконфессиональный диалог». В своем обращении к раненым бойцам она отметила, что этот день должен стать для каждого из них моментом тишины и внутреннего покоя. Она подчеркнула, что истинная сила человека заключается в его духе, вере и любви к Родине, что особенно важно в такие непростые времена.

Начальник отдела КГИОП Андрей Сокольцов также выступил с информацией о ходе реставрационных работ. Он рассказал о завершающем этапе восстановления фасадов собора, а также о ранее выполненных работах, которые касались реставрации кровли и куполов, а также восстановления отделки колокольни и часовни. Это было очень интересно для участников экскурсии, так как они могли увидеть, как история и современность переплетаются в этом архитектурном памятнике.

Экскурсовод Наталья Гронская поделилась с присутствующими увлекательной историей храма, что помогло участникам лучше понять его значение и место в культурной жизни Петербурга. Кроме того, для военнослужащих была организована возможность посетить иммерсивный историко-просветительский проект «Подвиг возрождения», который приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект стал важным напоминанием о героизме и мужестве, проявленных во время войны, и о том, как важно помнить и чтить память тех, кто боролся за мирное будущее нашей страны.