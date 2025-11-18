В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов

В следующем году стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге увеличится до 8 тысяч рублей. Это решение было поддержано сегодня Бюджетно-финансовым комитетом петербургского парламента, который одобрил законопроект, предложенный Губернатором города. Важным аспектом этого законопроекта является повышение коэффициента, учитывающего региональные особенности рынка труда в Санкт-Петербурге, который теперь составит 2,3457659. Этот коэффициент играет ключевую роль в формуле, позволяющей регулировать размер фиксированного авансового платежа, известного как патент, с учётом специфики каждого региона Российской Федерации.

С момента введения патентов для иностранных работников в 2018 году, стоимость данного документа в Северной столице постепенно увеличивалась, что напрямую связано с общим уровнем заработных плат в городе. На данный момент стоимость патента составляет 6 тысяч рублей. По расчетам авторов законопроекта, ожидаемое повышение стоимости патента до 8 тысяч рублей позволит привлечь в бюджет Санкт-Петербурга не менее 11 миллиардов рублей. Это значительное увеличение финансовых поступлений может быть использовано для решения различных социальных и экономических задач города.

Кроме того, стоит отметить, что Ленинградская область также планирует повысить стоимость патента для иностранных рабочих до 8 тысяч рублей. Таким образом, изменения, происходящие в Санкт-Петербурге, имеют тенденцию к распространению на соседние регионы, что может свидетельствовать о общем тренде на повышение расходов, связанных с трудовой миграцией в России. Это решение направлено на более эффективное регулирование трудового рынка и создание условий для справедливой конкуренции между местными и иностранными работниками.