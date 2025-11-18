ента новостей

14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
08:50
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
Питерец.ру » Экономика » В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов

В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Петербурге планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов

В следующем году стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге увеличится до 8 тысяч рублей. Это решение было поддержано сегодня Бюджетно-финансовым комитетом петербургского парламента, который одобрил законопроект, предложенный Губернатором города. Важным аспектом этого законопроекта является повышение коэффициента, учитывающего региональные особенности рынка труда в Санкт-Петербурге, который теперь составит 2,3457659. Этот коэффициент играет ключевую роль в формуле, позволяющей регулировать размер фиксированного авансового платежа, известного как патент, с учётом специфики каждого региона Российской Федерации.

С момента введения патентов для иностранных работников в 2018 году, стоимость данного документа в Северной столице постепенно увеличивалась, что напрямую связано с общим уровнем заработных плат в городе. На данный момент стоимость патента составляет 6 тысяч рублей. По расчетам авторов законопроекта, ожидаемое повышение стоимости патента до 8 тысяч рублей позволит привлечь в бюджет Санкт-Петербурга не менее 11 миллиардов рублей. Это значительное увеличение финансовых поступлений может быть использовано для решения различных социальных и экономических задач города.

Кроме того, стоит отметить, что Ленинградская область также планирует повысить стоимость патента для иностранных рабочих до 8 тысяч рублей. Таким образом, изменения, происходящие в Санкт-Петербурге, имеют тенденцию к распространению на соседние регионы, что может свидетельствовать о общем тренде на повышение расходов, связанных с трудовой миграцией в России. Это решение направлено на более эффективное регулирование трудового рынка и создание условий для справедливой конкуренции между местными и иностранными работниками.

