Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука

В волшебные новогодние дни Санкт-Петербург станет свидетелем грандиозного Гала-концерта, который будет посвящён выдающемуся композитору Глебу Матвейчуку и его театральному искусству. Этот концерт представляет собой масштабный музыкальный проект, в рамках которого собраны самые яркие и запоминающиеся произведения из мюзиклов, созданных Глебом Матвейчуком. Все эти произведения объединены в одно целое, формируя уникальное музыкальное полотно, которое погружает зрителей в мир театральной магии.

Специально для этого события были подготовлены оригинальные аранжировки, которые будут исполняться в сопровождении симфонического оркестра. Это придаст каждому произведению особую глубину и насыщенность, создавая неповторимую атмосферу. Кроме того, концерт будет сопровождаться современными видеографическими эффектами и хореографией, что сделает его настоящим философским путешествием. Зрители смогут пройти через семь мирам, каждый из которых будет отражать различные аспекты человеческого существования — от первозданных стихий до сложных лабиринтов нашего сознания.

На сцене прозвучат песни из таких мюзиклов, как «Опасные связи», «Алиса в Стране Чудес», «Хозяйка Медной горы» и многих других. Эти произведения обретут новое звучание и новые смысловые оттенки, складываясь в целостную художественную вселенную. Это не просто концерт — это глубокое и многослойное высказывание о вечных темах, таких как творчество, любовь, выбор и поиск гармонии в нашем стремительном и изменчивом мире.

Особую значимость этому проекту придаст участие известных исполнителей, звезд мюзиклов из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них — яркие таланты, такие как Ярослав Баярунас, Вера Свешникова, Анастасия Вишневская, Сергей Веселов и многие другие. Их выступления добавят в концерт особую атмосферу и профессионализм, что сделает это событие незабываемым для всех любителей театра и музыки.

В этот вечер арии из авторских мюзиклов театральной компании Глеба Матвейчука будут исполнены в сопровождении Симфонического оркестра, что обещает стать настоящим музыкальным праздником. Кроме того, зрителей ждут эксклюзивные премьеры — впервые будут представлены произведения из новых проектов, над которыми Глеб Матвейчук работает в данный момент. Это станет настоящим подарком для всех, кто ценит новизну и креативный подход в искусстве.

Мы будем искренне рады видеть вас в этот особенный день, 2 января 2026 года, и уверены, что этот вечер подарит вам незабываемые эмоции и впечатления. Начало концерта запланировано на 20:00. Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое объединяет в себе лучшие традиции театрального искусства и современную музыкальную культуру!