Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»

На полигоне, расположенном неподалеку от Санкт-Петербурга, прошли важные ходовые испытания нового армейского багги, который был разработан с поддержкой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и благотворительного фонда «Аврора». Это мероприятие привлекло внимание многих, в том числе спикера петербургского парламента Александра Бельского, который лично протестировал тактический автомобиль в ходе испытаний. К нему присоединились депутаты ЗС СПб, такие как Анастасия Мельникова, Юрий Гладунов и Константин Чебыкин, что подчеркивает значимость этого события для города и страны.

Александр Бельский, делясь своими впечатлениями о багги, отметил его отличные характеристики: «Классная машина, устойчивая. Мы испытали её на льду, смоделировали процесс эвакуации раненого и проверили вместимость». Он подчеркнул, что команда разработчиков проделала отличную работу, создав действительно эффективный и надежный автомобиль. Важно отметить, что багги полностью состоит из отечественных материалов и комплектующих. Это имеет особое значение, поскольку в условиях боевых действий военнослужащим часто приходится ремонтировать технику прямо на передовой, в полевых условиях, и использование местных комплектующих значительно упрощает этот процесс.

Тактический багги, получивший название «Тачанка», обладает множеством функций и высокой проходимостью, что делает его идеальным для выполнения различных задач на передовой. Его основные назначения включают в себя эвакуацию раненых, доставку медикаментов, а также снабжение подразделений боеприпасами и провизией. Создатели автомобиля уверены, что универсальность «Тачанки» делает её незаменимым элементом для обеспечения военных операций и эффективной работы в самых различных боевых сценариях.

По завершении ходовых испытаний багги будет отправлено в расположение Ленинградского полка, что свидетельствует о его готовности к эксплуатации в реальных условиях. Кроме того, стало известно, что в ближайшем будущем будет запущено мелкосерийное производство этих автомобилей, что позволит значительно увеличить их количество в армии и улучшить подготовку к выполнению различных задач. Это событие подчеркивает важность инновационных разработок в сфере военной техники и стремление к созданию современных, эффективных средств передвижения для армии.