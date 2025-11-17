В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком

Накануне вечером, 16 ноября около 18 часов 25 минут, на 33-м километре трассы «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга», в населенном пункте Шапки, произошло дорожно-транспортное происшествие. 53-летний водитель автомобиля марки «Эксид TXL» допустил столкновение с двигавшимся в том же направлении погрузчиком «Locking CDM312», которым управлял водитель 54 лет.

В результате данного инцидента водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Пятнадцатилетняя пассажирка, находившаяся в салоне «Эксид TXL», получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин произошедшей аварии.