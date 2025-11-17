ента новостей

В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
08:50
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
13:00
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
12:55
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
12:24
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
12:15
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
12:09
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком

В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в поселке Шапки в Ленобласти

Накануне вечером, 16 ноября около 18 часов 25 минут, на 33-м километре трассы «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга», в населенном пункте Шапки, произошло дорожно-транспортное происшествие. 53-летний водитель автомобиля марки «Эксид TXL» допустил столкновение с двигавшимся в том же направлении погрузчиком «Locking CDM312», которым управлял водитель 54 лет.

В результате данного инцидента водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Пятнадцатилетняя пассажирка, находившаяся в салоне «Эксид TXL», получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин произошедшей аварии.

