В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
В деревне Белогорка благоустроили площадь
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии

В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии

Опубликовал: Вадик Котов
Freepik
Городские субсидии будут содействовать дальнейшему развитию малых и средних предприятий Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, недавно подписал важное постановление, касающееся поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в нашем городе. Этот документ, получивший название «О Порядке предоставления в 2025 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга на возмещение части затрат, связанных с ранее предоставленными некоммерческой организацией «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» микрозаймами», направлен на оказание финансовой помощи предпринимателям, которые получили микрозаймы в период с 2020 по 2022 год.

Согласно этому постановлению, субсидии смогут получить только те субъекты малого и среднего предпринимательства, которые заключили договора микрозайма с указанной некоммерческой организацией без необходимости предоставления залога. Важно отметить, что эти займы были выданы как мера поддержки в условиях пандемии COVID-19 и ее последствий. Основной целью таких займов было обеспечение выплаты заработной платы сотрудникам и выполнение обязательств по налогам и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Это свидетельствует о том, что государство стремится поддержать предпринимателей, которые в сложные времена заботились о своих работниках и выполняли социальные обязательства.

Для того чтобы получить субсидию, заёмщики должны подтвердить, что на момент подачи заявки они полностью расплатились с основным долгом и процентами по своим микрозаймам. Это условие направлено на то, чтобы поддерживать финансовую дисциплину среди предпринимателей и обеспечивать, что помощь оказывается тем, кто действительно справился с долговыми обязательствами. Кроме того, заёмщик должен будет сохранить среднесписочную штатную численность сотрудников и обеспечить выплату средней заработной платы в установленных законом размерах на определенные даты или в течение определенных периодов.

Субсидии будут направлены на возмещение затрат, понесенных предпринимателями в связи с исполнением обязательств по заключенным договорам микрозайма, и будут покрывать размер выплаченного основного долга. Это важно, так как позволяет предпринимателям не только вернуть свои финансовые обязательства, но и продолжать развивать свой бизнес, не испытывая дополнительного финансового давления.

Максимальный размер субсидии, которую смогут получить предприниматели, будет зависеть от их среднесписочной штатной численности, а также от величины средней заработной платы, установленной у получателя субсидии. Таким образом, чем больше сотрудников работает в компании и чем выше зарплаты, тем больше поддержки они могут получить от государства.

В 2025 году на реализацию данной программы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено выделение значительных средств — 81,03 миллиона рублей. Это подчеркивает серьезность намерений городских властей по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях текущего внешнего санкционного давления, которое, как известно, создает дополнительные сложности для предпринимателей.

Субсидии будут предоставляться на основании результатов отбора, что подразумевает наличие определенной процедуры, которая будет обеспечивать прозрачность и справедливость в распределении средств. Информация о порядке приема и рассмотрения заявок на участие в этом отборе будет размещена на официальном информационном портале Комитета по промышленности и торговле Санкт-Петербурга. Это позволит всем заинтересованным предпринимателям ознакомиться с условиями и подготовить необходимые документы для участия в программе.

Таким образом, данная мера государственной поддержки является важным шагом в направлении развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, особенно в условиях экономической нестабильности, вызванной внешними факторами. Поддержка со стороны государства поможет многим компаниям не только выжить в трудные времена, но и развиваться, создавая новые рабочие места и способствуя экономическому росту региона.

