В Петербурге прошел международный молодежный форум

На площадке Петербургского международного молодежного форума собрались более тысячи участников из различных регионов России и 35 стран мира. Это значимое событие для молодежи, которое прошло в Северной столице, состоялось после пятилетнего перерыва. Открывая Форум, вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина подчеркнула, насколько велик отклик на это мероприятие и насколько разнообразна география его участников. Она отметила, что молодые лидеры из разных уголков планеты показывают, как важна способность слышать друг друга и совместно работать над общим будущим. «Я уверена, что этот Форум стал отправной точкой для новых смелых идей и совместных молодежных проектов. Мы продолжаем активно работать над созданием новых возможностей для объединения молодежи», – добавила вице-губернатор.

Наталья Чечина также приняла участие в заседании Международного клуба дружбы, который был основан в Санкт-Петербурге год назад. Этот клуб является наследием Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в России в марте 2024 года. На данный момент клуб объединяет молодежь из таких стран, как Республика Беларусь, Китай, Индия, Вьетнам, Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, а также из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Каждый участник Форума уже добился определенных успехов в различных сферах деятельности, включая образование, бизнес, научные исследования, культуру и волонтерство.

В рамках насыщенной деловой программы Форум стал площадкой для обмена знаниями и опытом, где ведущие эксперты из различных областей поделились своими наработками с молодежью. Участники смогли пообщаться с известными блогерами, писателями, режиссерами, актерами и дизайнерами, что дало им возможность получить ценные советы и вдохновение для своих будущих проектов. Кроме того, на Форуме состоялись выступления бизнес-тренеров и были организованы мероприятия в формате «быстрых деловых встреч», что позволило участникам наладить полезные контакты для реализации своих идей.

Для участников, приехавших из других регионов России и стран мира, была подготовлена обширная культурная программа, которая познакомила их с богатой историей, научным и технологическим потенциалом Санкт-Петербурга. Гостям предложили экскурсии по историческим местам города, а также мероприятия, направленные на изучение культурных традиций и современного искусства. Это стало отличной возможностью для молодежи не только обменяться опытом, но и узнать больше о культуре и достижениях города на Неве.

Важной частью Форума стала церемония награждения победителей премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». Эта премия была впервые вручена Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в 2016 году и с тех пор стала символом признания достижений молодежи в различных сферах. Награды получили проекты, которые продемонстрировали инновационный подход, социальную значимость и активное вовлечение молодежи в развитие общества.