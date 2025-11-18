ента новостей

20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
08:50
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошел международный молодежный форум

В Петербурге прошел международный молодежный форум

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Более 1000 участников из всех регионов России и 35 стран мира объединились на площадке Петербургского международного молодежного форума

На площадке Петербургского международного молодежного форума собрались более тысячи участников из различных регионов России и 35 стран мира. Это значимое событие для молодежи, которое прошло в Северной столице, состоялось после пятилетнего перерыва. Открывая Форум, вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина подчеркнула, насколько велик отклик на это мероприятие и насколько разнообразна география его участников. Она отметила, что молодые лидеры из разных уголков планеты показывают, как важна способность слышать друг друга и совместно работать над общим будущим. «Я уверена, что этот Форум стал отправной точкой для новых смелых идей и совместных молодежных проектов. Мы продолжаем активно работать над созданием новых возможностей для объединения молодежи», – добавила вице-губернатор.

Наталья Чечина также приняла участие в заседании Международного клуба дружбы, который был основан в Санкт-Петербурге год назад. Этот клуб является наследием Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в России в марте 2024 года. На данный момент клуб объединяет молодежь из таких стран, как Республика Беларусь, Китай, Индия, Вьетнам, Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, а также из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Каждый участник Форума уже добился определенных успехов в различных сферах деятельности, включая образование, бизнес, научные исследования, культуру и волонтерство.

В рамках насыщенной деловой программы Форум стал площадкой для обмена знаниями и опытом, где ведущие эксперты из различных областей поделились своими наработками с молодежью. Участники смогли пообщаться с известными блогерами, писателями, режиссерами, актерами и дизайнерами, что дало им возможность получить ценные советы и вдохновение для своих будущих проектов. Кроме того, на Форуме состоялись выступления бизнес-тренеров и были организованы мероприятия в формате «быстрых деловых встреч», что позволило участникам наладить полезные контакты для реализации своих идей.

Для участников, приехавших из других регионов России и стран мира, была подготовлена обширная культурная программа, которая познакомила их с богатой историей, научным и технологическим потенциалом Санкт-Петербурга. Гостям предложили экскурсии по историческим местам города, а также мероприятия, направленные на изучение культурных традиций и современного искусства. Это стало отличной возможностью для молодежи не только обменяться опытом, но и узнать больше о культуре и достижениях города на Неве.

Важной частью Форума стала церемония награждения победителей премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». Эта премия была впервые вручена Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в 2016 году и с тех пор стала символом признания достижений молодежи в различных сферах. Награды получили проекты, которые продемонстрировали инновационный подход, социальную значимость и активное вовлечение молодежи в развитие общества.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-10-2024, 17:48
В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций
7-07-2017, 11:22
Губернатор встретился с главой Росмолодежи
17-08-2021, 12:08
Молодежный образовательный форум «Ладога»
25-03-2024, 09:55
Зарубежные педагоги приехали на Петербургский форум
20-08-2021, 12:46
В Ленобласти открылся молодежный образовательный форум «Ладога»
8-02-2021, 15:15
Форум «Ладога» меняет формат

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
Вчера, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
Наверх