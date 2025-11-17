ента новостей

В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»

Александр Бельский открыл фотовыставку, посвящённую мамам особенных детей

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга состоялась значимая выставка под названием «Муза особенного Петербурга». Это мероприятие было организовано в поддержку матерей детей, которые страдают от тяжёлых неизлечимых и орфанных заболеваний. Экспозиция, состоящая из портретов этих удивительных женщин, была инициирована Автономной Неприбыльной Организацией «Детский и взрослый хоспис», которая уже много лет занимается помощью таким детям и их семьям.

На открытии выставки присутствовал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, который тепло приветствовал всех собравшихся. Он выразил глубокую благодарность матерям, которые, несмотря на все трудности, с любовью и преданностью заботятся о своих особенных детях. «Мы чествуем сегодня замечательных мам, которые жертвуют всем ради своего особенного ребёнка. Я хочу поблагодарить вас за ту большую семью, которую вы создали, за взаимную поддержку и понимание. Вместе вы помогаете малышам обрести любовь к жизни, расти искренними, добрыми и чистыми. Далеко не каждый может понять ваш подвиг. Для меня каждая встреча с вами – особое событие, глубоко трогающее душу. Спасибо вам за открытые, любящие сердца», – сказал спикер петербургского парламента, подчеркивая значимость поддержки и любви в жизни этих детей.

В знак признания и благодарности коллективу хосписа была вручена Благодарность Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. С ответным словом выступил руководитель организации, протоиерей Александр Ткаченко. Он отметил, что Петербург всегда был на передовой в области помощи особенным детям. Именно в этом городе был открыт первый детский хоспис, который стал примером для других регионов. «Ознакомившись с нашим опытом, Президент России принял решение о создании фонда помощи детям с хроническими и орфанными заболеваниями. На сегодняшний день помощь за счёт этих средств получили более 30 тысяч маленьких пациентов. Петербуржцы с добрым сердцем и наши справедливые законодатели меняют мир к лучшему», – подчеркнул Ткаченко, акцентируя внимание на важности общественной поддержки и взаимодействия между различными структурами.

В рамках выставки также были вручены благодарственные письма от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ряду семей, которые воспитывают детей с тяжёлыми заболеваниями. Эти письма стали символом признания их труда и стойкости, а также вдохновением для многих других родителей, сталкивающихся с подобными трудностями. Выставка «Муза особенного Петербурга» стала не только местом для демонстрации художественных работ, но и площадкой для обмена опытом, поддержки и солидарности между семьями, которые проходят через схожие испытания.

