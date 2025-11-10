ента новостей

13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек

На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на Малоохтинской набережной

Накануне вечером, около 18 часов к полицейским поступила информация о массовом ДТП на Малоохтинской набережной, у дома номер 16.  Столкнулись три автомобиля: Chevrolet, Honda и Kia. 

Согласно предварительной информации, в результате дорожного происшествия погиб один человек. Двое получили серьезные повреждения и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин произошедшего столкновения.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-07-2024, 12:30
В ДТП на Свердловской набережной пострадал 2-летний пассажир «Мерседеса»
22-10-2025, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
7-01-2014, 00:23
Страшное ДТП на Выборгской набережной
27-07-2024, 19:43
В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек
4-07-2025, 12:35
В Ленобласти в ДТП у деревни Дятлицы один человек погиб и двое пострадали
18-09-2024, 14:09
На Южном шоссе водитель «ВАЗ 2107» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
7-11-2025, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
Наверх