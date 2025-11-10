На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек

Накануне вечером, около 18 часов к полицейским поступила информация о массовом ДТП на Малоохтинской набережной, у дома номер 16. Столкнулись три автомобиля: Chevrolet, Honda и Kia.

Согласно предварительной информации, в результате дорожного происшествия погиб один человек. Двое получили серьезные повреждения и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин произошедшего столкновения.