09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
13:00
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
12:55
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
12:24
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
12:15
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
12:09
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
Все новости
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»

Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»

Опубликовал: Вадик Котов
Яндекс
18 ноября 2025 года на трассе Р-21 «Кола» будет временно приостановлено движение транспорта.

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 ноября 2025 года на трассе Р-21 «Кола» будет временно приостановлено движение транспорта.

Временное ограничение движения связано с разводкой моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре указанной трассы вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка будет осуществляться в период с 10:00 до 10:45 для обеспечения прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда», максимальная высота которых достигает 26 метров. Об этом сообщил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Процедура разводки моста выполняется специалистами ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Условия проведения разводки Ладожского моста включают температурный режим, не превышающий +25 ºС, и скорость ветра, не превышающую 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства, связанные с временным перекрытием движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.

