Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 ноября 2025 года на трассе Р-21 «Кола» будет временно приостановлено движение транспорта.

Временное ограничение движения связано с разводкой моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре указанной трассы вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка будет осуществляться в период с 10:00 до 10:45 для обеспечения прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда», максимальная высота которых достигает 26 метров. Об этом сообщил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Процедура разводки моста выполняется специалистами ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Условия проведения разводки Ладожского моста включают температурный режим, не превышающий +25 ºС, и скорость ветра, не превышающую 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства, связанные с временным перекрытием движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.