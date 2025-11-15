В Вооруженных силах Российской Федерации был создан новый род войск — войска беспилотных систем. Это решение принято Министерством обороны, и в его рамках сформированы штатные полки, батальоны и различные подразделения, которые будут заниматься уничтожением техники противника с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотные системы не только предназначены для выполнения боевых задач, но и активно используются для доставки необходимых ресурсов, таких как продовольствие и боеприпасы, на передний край, а также для выполнения задач по минированию и эвакуации раненых с поля боя.

Деятельность этих новосозданных войск будет осуществляться в строгом соответствии с единой стратегией и в координации с другими частями Вооруженных сил, что позволит значительно повысить эффективность выполнения поставленных задач. В настоящее время продолжается работа по наращиванию боевого состава уже существующих частей, а также формированию новых подразделений, что свидетельствует о серьезных намерениях руководства страны в области модернизации армии.

В состав новых войск будут входить не только операторы беспилотников, но и инженеры, техники и другие специалисты, которые будут обеспечивать бесперебойную работу и поддержку беспилотных систем. Важным шагом в этом направлении является создание высшего учебного заведения, специализирующегося на подготовке кадров для войск беспилотных систем. На данный момент обучение специалистов осуществляется в вузах Министерства обороны, а также в военно-учебных центрах, которые работают в сотрудничестве с гражданскими университетами, общественными организациями и предприятиями-изготовителями беспилотных систем.

Идея создания войск беспилотных систем была предложена главой Минобороны России Андреем Белоусовым в декабре 2024 года. Первоначально планировалось завершить формирование этих войск в третьем квартале 2025 года. Создание системы, которая объединит в себе разведывательные возможности, ударные дроны и логистику в единый управляемый контур, является важным шагом для укрепления обороноспособности страны. Об этом заявил Александр Амелин, руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» и руководитель Санкт-Петербургского отделения МГЕР. Он также отметил, что, будучи добровольцем и участвуя в специальной военной операции в рядах БАРС «Каскад» (ныне известного как ГРОМ «Каскад»), он на собственном опыте убедился в том, как беспилотные системы изменяют тактику ведения боевых действий и скорость принятия решений на поле боя.

По словам Амелина, дроны в современном конфликте уже не являются лишь вспомогательными средствами, а представляют собой стратегически важные инструменты. Они выполняют множество задач, включая разведку, корректировку огня, доставку грузов и, что особенно важно, помогают сохранять жизни военнослужащих. Теперь, когда этот опыт будет объединен в единую систему с четкой структурой, современными стандартами подготовки и управлением, это создаст новые возможности для повышения технологического суверенитета страны и эффективности армии в целом.

Кроме того, ранее «Единая Россия» в сотрудничестве с фондом «Наша Правда» создала Центр беспилотных систем, который объединяет более ста представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов, а также систем связи, радиоэлектронной борьбы и разведки. Это сотрудничество направлено на развитие и внедрение современных технологий в армию, что, безусловно, будет способствовать значительному прогрессу в области обороны и безопасности страны.

Таким образом, создание нового рода войск — это не только шаг к модернизации Вооруженных сил, но и важный элемент в стратегии обеспечения национальной безопасности, который позволит России стать более независимой в вопросах военной техники и технологий.