Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»

Теория относительности, разработанная Альбертом Эйнштейном, произвела настоящую революцию в нашем понимании физического мира, предложив концепцию четырехмерного пространства-времени. Эта модель объединяет три пространственных измерения — длину, ширину и высоту, — а также время, создавая тем самым единый континуум, в котором все элементы взаимодействуют друг с другом. При погружении в творчество Константина Карташевского, важно учитывать, как законы физики переплетаются с эстетическими принципами. Его скульптуры являются не просто произведениями современного искусства, но и глубокими философскими размышлениями, которые требуют от зрителя дополнительного осмысления для полного понимания замысла автора.

Константин Карташевский — художник, который не боится экспериментировать. Он использует искусство как инструмент для исследования полифонического звучания окружающего мира. По его мнению, привычное нам восприятие трехмерности — это нечто вроде ловушки, которая ограничивает наше понимание более сложной многомерной реальности. Эта реальность включает в себя не только физические аспекты, такие как гравитация, но и более тонкие, как ощущение времени. Чтобы глубже понять его концепцию, необходимо обратить внимание на скульптуры, которые, словно живые, висят на стенах.

Одной из наиболее ярких работ является скульптура под названием «Пирамида». При взгляде на нее важно сфокусироваться на гранях, не отвлекаясь на объемную каплю, которая является частью композиции. Если зритель сосредоточится на одном из плоских треугольников, его мозг выделяет этот элемент как главный, и в результате пирамида начинает восприниматься как объемный объект, направленный в одну сторону. Однако, если внимание переключить на другой треугольник, восприятие объема меняется, и пирамида начинает выглядеть совершенно иначе. Таким образом, трехмерность становится по-настоящему ощутимой лишь тогда, когда в поле зрения вновь появляется капля. Это наглядно демонстрирует, как наше восприятие зависит от того, куда именно направлено наше внимание.

Еще одной интересной работой является «Мой мир». В этой скульптуре скрученная фигурка человека окружена сложной сетью из множества увеличительных стекол. Эти стекла, казалось бы, должны помочь зрителю увидеть мир во всех его деталях, однако на самом деле происходит обратное. Они преломляют окружающее пространство и дробят его на множество фрагментов, что делает мир еще более непознаваемым. Человек, находящийся в центре этой композиции, никогда не может увидеть мир целиком. Если же посмотреть на работу с противоположной стороны увеличительных стекол, то становится очевидным, как внутренний мир героя раскалывается на части, отражая сложность и многогранность человеческого существования.

Не менее впечатляющей является работа «Белые ночи. Финский залив», которая стала последней завершенной работой художника перед выставкой. Полукруглые объемы этой скульптуры стремятся вырваться из своей формы, их переполняет энергия и динамика. Константин мастерски передает те уникальные ощущения, которые знакомы каждому петербуржцу. Белые ночи — это не просто природное явление, это целый праздник жизни, когда солнце наполняет энергией природу и человека, даруя им силы на целый год вперед.

Однако самой заметной и масштабной работой Карташевского являются «Гиперобъемы». Эта скульптура вызывает восхищение и удивление благодаря своей сложной структуре и динамике. Она становится символом стремления к познанию многомерной реальности, о которой говорит сам художник. В «Гиперобъемах» проявляется тот самый принцип, что восприятие пространства не ограничивается привычными трехмерными рамками. Это произведение искусства заставляет зрителя задуматься о том, как мы воспринимаем мир, и о том, как наше восприятие может изменяться в зависимости от контекста и направления взгляда.

Даты проведения выставки: 21 ноября 2025 — 08 февраля 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург