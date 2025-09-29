На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину

28 августа, около 21 часов 10 минут, произошло дорожно-транспортное происшествие на Полюстровском проспекте. Водитель автомобиля марки "ВАЗ", мужчина 58 лет, следовал по проспекту от Кантемировской улицы в направлении Новолитовской улицы. Неподалеку от дома номер 72, он совершил наезд на пешехода.

Установлено, что 27-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, который регулируется светофором, однако в момент происшествия сигнал светофора для пешеходов был запрещающим. В результате столкновения с транспортным средством женщина получила травмы различной степени тяжести и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку по данному факту дорожно-транспортного происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Результаты проверки будут использованы для принятия дальнейших процессуальных решений.