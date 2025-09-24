ента новостей

14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
08:50
СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 4:2
20:14
Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»
17:01
Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»
16:53
В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО
13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
Питерец.ру » Происшествия » На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу

На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с шестиклассницей на Новочеркасском проспекте

Вечером 23 сентября, около 21 часа 10 минут, на Новочеркасском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. 55-летний водитель автомобиля марки "Датсун", следовавший по Новочеркасскому проспекту со стороны Республиканской улицы, напротив дома номер 17 совершил наезд на двенадцатилетнюю школьницу, ученицу шестого класса.

Предварительно установлено, что девочка переходила проезжую часть непосредственно после того, как вышла из трамвая. В результате столкновения с транспортным средством несовершеннолетняя получила серьёзные травмы и была экстренно доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного инцидента для установления причин и виновников произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

