На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу

Вечером 23 сентября, около 21 часа 10 минут, на Новочеркасском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. 55-летний водитель автомобиля марки "Датсун", следовавший по Новочеркасскому проспекту со стороны Республиканской улицы, напротив дома номер 17 совершил наезд на двенадцатилетнюю школьницу, ученицу шестого класса.

Предварительно установлено, что девочка переходила проезжую часть непосредственно после того, как вышла из трамвая. В результате столкновения с транспортным средством несовершеннолетняя получила серьёзные травмы и была экстренно доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного инцидента для установления причин и виновников произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.